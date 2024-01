Jochen König feiert seinen 50. Geburtstag

Am 12. Januar feiert der Eschacher Bürgermeister Jochen König seinen 50. Geburtstag. Im „Nebenjob“ lenkt er auch die Geschicke der Gemeinde Obergröningen. Vor fast 14 Jahren wurde er erstmals gewählt.

Freitag, 12. Januar 2024

Gerold Bauer

Die Vollendung eines halben Jahrhunderts ist auch Anlass, um eine Bilanz zu ziehen.





„Dass ich mich gerne für andere einsetze, ist auch der Grund, warum ich mich als Bürgermeister in Eschach bewerbe.“ Dieser Satz stand vor fast genau 5000 Tagen in der Rems-​Zeitung – und am heutigen Freitag, 12. Januar, feiert der Schultes von Eschach (und seit 2017 auch von Obergröningen) seinen 50. Geburtstag.

