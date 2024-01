Kein historisches Klassenzimmer mehr im Schloss Heubach

Im einstigen Heubacher Adelssitz zog nicht nur das Miedermuseum, sondern auch das historische Klassenzimmer Besucherinnen und Besucher zahlreich an. Der frühere Bürgermeister Klaus Maier hatte die Einrichtung seinerzeit vom Schloss Baldern in die Stadt unterm Rosenstein geholt, viele Jahre später geht nun in der Schule im Stil von „anno dazumal“ das Licht endgültig aus. Das Schloss wird saniert und muss dazu leer sein.

Es ging in den letzten Wochen im Schloss zu wie bei einer Geschäftsaufgabe: Alles muss raus! Und so stand eine sichtlich aufgeregte „Schuldirektorin“ Gerda Fetzer im Saal, um zu entscheiden, welche Exponate wie verpackt und wohin sie transportiert werden.







Am liebsten wäre es der pensionieren Lehrerin natürlich gewesen, wenn sie alles hätte einpacken und andernorts in einem neuen Raum in Gmünd gleich wieder als historisches Klassenzimmer aufstellen können. Warum das nicht möglich ist, lesen Sie am 13. Januar in der Rems-​Zeitung!



