Pole-​Sport: Gmünd ehrt seine Weltmeisterin Judith Langer

Foto: Stoppany

Judith Langer trägt sich ins Silberne Buch des Sports der Stadt ein. Vor sieben Jahren erst hat die heute 27-​Jährige mit dem anspruchsvollen Sport an der Stange begonnen. 2023 wurde sie in Argentinien Weltmeisterin der Pole Championship Networks.

Freitag, 12. Januar 2024

Rems-Zeitung, Redaktion

„Sie sind eine großartige Botschafterin für unsere Stadt“, sagte Oberbürgermeister Richard Arnold beim Empfang im Rathaus in Richtung der Weltmeisterin. Ihn selbst habe die Nachricht vom WM-​Titel überrascht, gab er zu. Pole-​Sport habe er lediglich einmal beim Sportlerball in Gmünd gesehen. „Mittlerweile aber“, so Arnold, „erfährt Pole-​Sport, der seinen Ursprung im chinesischen Zirkus hat, immer mehr Zuspruch.“ Judith Langer, die ihre sportlichen Wurzeln als Turnerin beim TV Wetzgau hat, reiht sich nun in die Garde von Skisprung-​Weltmeisterin Anna Rupprecht oder der mehrfachen Weltmeisterin und Olympiasiegerin im Skispringen, Carina Vogt, ein.





Michael Guba, stellvertretender Vorsitzender des Stadtverbands Sport, sprach ebenfalls von einem nicht alltäglichem Ergebnis einer nicht alltäglichen Sportart: „Um erfolgreich zu sein, benötigt man Akrobatik, Eleganz, Kraft, Kondition und Körperbeherrschung – und am Ende soll alles leicht aussehen.“ Langer sei dies bei der WM in Buenos Aires gelungen und so habe sie die Jury beeindrucken können und den Titel „World Pole Champion Female Amateur 2023“ nach Gmünd geholt.





Was Corona mit dem WM-​Erfolg zu tun hat und welche Ziele Judith Langer in diesem Jahr hat, lesen Sie in der Samstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

An die Weltmeisterschaften vergangenen Dezember erinnert sich Judith Langer gerne zurück. Denn in Argentinien wird der Pole-​Sport anders gelebt und erlebt, sagte sie nach ihrer Rückkehr aus Südamerika. Dort sei diese Sportart voller Leidenschaft und kunstvoll, während sie hierzulande noch ein Schattendasein fristet.

