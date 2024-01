Rems-​Zeitung: Christine Dirschka in Ruhestand verabschiedet

Nach 33 Jahren im Vertriebs-​Team der Rems-​Zeitung steht für Christine Dirschka nun der Ruhestand an. Der wird für die agile 64-​Jährige wohl alles andere als langweilig: Hobbys hat Dirschka genug.

Freitag, 12. Januar 2024

Ursprünglich Goldschmiedin, machte Dirschka später eine Ausbildung zur Industriekauffrau, wechselte in eine Holzverarbeitungsfirma und kam schließlich 1990 zur Rems-​Zeitung in den Vertrieb.







Wie Dirschka dafür sorgen will, dass es ihr im Ruhestand nicht langweilig wird, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Etwas wehmütig sei ihr schon zumute, gibt Christine Dirschka zu. Der 12. Januar 2024 ist ihr letzter Arbeitstag als Vertriebssachbearbeiterin bei der Rems-​Zeitung. Von ihren Kollegen und Verlegerin Kerstin Sigg wurde sie mit warmen Worten und einem Präsentkorb verabschiedet.„Abschiede fallen mir immer schwer“, seufzt Sigg und Vertriebsleiter Thomas Stadelmaier ergänzt: „Wir haben mehr als 30 Jahre lang Seite an Seite gearbeitet – du wirst uns fehlen, Christine.“

