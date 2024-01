Wissen: Nasa will Überschallflug revolutionieren

Wirtschaftlich war die Concorde kein Erfolg, und immer noch sitzt der Schock nach der Katastrophe im Jahr 2000 tief. Aber die Faszination am Überschall ist geblieben. Neue Projekte stehen in den Startlöchern – jetzt will die US-​Raumfahrtbehörde ihr neues Flugzeug vorstellen.

Freitag, 12. Januar 2024

Etwa 30 Meter lang, zehn Meter breit, vorne spitz und weitgehend türkisfarben: X-​59 wirkt futuristisch. 2018 gab die US-​Raumfahrtbehörde Nasa den Jet beim Rüstungskonzern Lockheed Martin in Auftrag – und will damit nun den Überschallflug revolutionieren. Am Freitag, 12. Januar, will die Nasa das Herzstück ihrer Mission „Quesst“ (Quiet Supersonic Technology) öffentlich vorstellen. Flugtests sind erst für später geplant.

Das Besondere am X-​59-​Jet: Die Maschine soll ohne Überschallknall fliegen können. Mit der X-​59 rückt eine Rückkehr des Überschallflugs näher – rund 20 Jahre nach dem Aus der legendären Concorde.







