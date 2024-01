Aufstellen des Narrenbaums, Hexentaufe und Gardetanz in Lorch

Foto: gbr

Am Samstag begann für die Lorcher Fasnetsgesellschaft mit dem Aufstellen des Narrenbaums am Bäderbrunnen die närrische Hochsaison. Dazu gab es die traditionelle Hexentaufe sowie einen fetzigen Gardetanz. Die passende Klangkulisse steuerte die Guggenmusik „Omsnomgugga“ aus Weiler in den Bergen bei.

Sonntag, 14. Januar 2024

Gerold Bauer

Beim Auftakt freute man sich schon auf die nächsten Termine. An die Stelle des bisherige Fasnetsballs tritt nun die „1. LFG-​Fasnetsparty“ am 20.Januar. Am 27. Januar findet dann der 25. Fasnetumzug durch die Lorcher Innenstadt statt mit anschließender Party im Zelt bei der Grundschule.

