Handball-​Europameisterschaft: „Papa Häfner“ verpasst das zweite Vorrundenspiel

Foto: picture alliance/dpa|Carmen Jaspersen

Erwartungsgemäß hat es nicht gereicht: Ohne Kai Häfner, ihren Leistungsträger im rechten Rückraum, tritt die deutsche Handball-​Nationalmannschaft an diesem Sonntag, 20.30 Uhr, bei der Heim-​EM gegen Nordmazedonien an. Nach der Geburt seines zweiten Sohnes ist der Gmünder zunächst in der Heimat geblieben, soll aber beim Vorrundenfinale am Dienstag wieder auflaufen.

Sonntag, 14. Januar 2024

Alex Vogt

1 Minute 1 Sekunden Lesedauer



Mit einem Foto von Söhnchen Matti hatte Kai Häfner am Samstagmorgen sein persönliches Glück im Whats-​App-​Chat des deutschen Teams geteilt. Der zweite Sohn des 34-​Jährigen und Ehefrau Saskia war am Abend zuvor in der Stauferklinik Mutlangen zur Welt gekommen, der Nationalspieler deshalb direkt nach dem Auftaktspiel gegen die Schweiz (27:14) vorerst vom Turnier abgereist.Bis zuletzt hatte es der Deutsche Handballbund (DHB) offengelassen, ob Häfner rechtzeitig zum zweiten Vorrundenspiel an diesem Sonntag wieder zurückkehren würde – auch, um dem Gegner Nordmazedonien die Vorbereitung zu erschweren.Kind und Mutter sind wohlauf, dennoch blieb der Linkshänder noch einen weiteren Tag bei der Familie in Schwäbisch Gmünd. An seiner Stelle rückt Youngster Nils Lichtlein in den 16er-​Kader. „Wir haben uns intensiv mit ihm abgestimmt“, berichtete DHB-​Sportvorstand Axel Kromer am Spielort Berlin: „Aber besser jetzt, als im späteren Verlauf des Turniers. Wir hoffen, dass er am Dienstag zum Spiel gegen Frankreich mit klarem Kopf wieder da ist.“Auch die Kollegen fiebern der Rückkehr des „Teamseniors“ entgegen. „Wenn er wiederkommt, kann er für uns wieder den Papa spielen“, hatte Nationalmannschaftsneuling Martin Hanne (TSV Hannover-​Burgdorf) lachend erklärt: „So eine positive Nachricht schweißt das Team vielleicht noch ein Stück weit mehr zusammen.“

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



78 Aufrufe

246 Wörter

17 Minuten Online



Beitrag teilen