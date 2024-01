Lorch ehrt seine Sportler und kürt den Sportpionier des Jahres

Fotos: Fabro

Die Sportlerehrung, gemeinsam getragen vom Lorcher Stadtverband Sport, dem Stadtverband Kultur und dem Waldhäuser Ortsverband der Vereine, war wieder ein würdevoller Rahmen für die Ehrung für herausragende sportliche Leistungen. Insgesamt 168 Sportlerinnen und Sportler wurden ausgezeichnet. Sportpionier des Jahres 2024 ist Wolfgang Schamberger von den Sportfreunden.

Sonntag, 14. Januar 2024

Rems-Zeitung, Redaktion

Die Stadthalle platze am Samstagabend aus allen Nähten. In allerbester Stimmung hatte sich die Lorcher Sportfamilie mit ihren Aktiven und Funktionären versammelt, um die traditionelle Sportlerehrung vorzunehmen. Der Dank an die vielen ehrenamtlichen Trainerinnen und Trainer, Funktionäre und oft auch Eltern, die hinter diesen Leistungen stehen, kam in den Ansprachen nicht zu kurz.

Eröffnet wurde der Ehrungsabend mit einer atemberaubenden Darbietung der Kunstradfahrerinnen des Lorcher Radfahrer-​Vereins. Sie demonstrierten auf der für sie ungewohnt kleinen Fläche der Bühne der Lorcher Stadthalle die hohe Kunst der Fahrrad-​Akrobatik in einer vollendeten Choreografie und ernteten damit wahre Beifallsstürme.

Der Vorsitzende des Lorcher Stadtverbandes Sport, Mario Capezzuto, begrüßte die Gäste, darunter den Sportkreisvorsitzenden Manfred Pawlita und den Vorsitzenden des Fußballbezirks Ostwürttemberg, Jens-​Peter Schuller. Ein besonderer Gruß galt den zahlreich anwesenden Lorcher Sportpionieren, als älteste Anwesende mit 96 Jahren hob Capezzuto besonders Karl Hirsch und Rudolph Patzner hervor, die es sich nicht hatten nehmen lassen, wieder persönlich in die Stadthalle zu kommen. Capezzuto unterstrich, dass in Lorch in 68 Vereinen 8000 Mitglieder organisiert seien: „Dies zeigt den Gemeinschaftssinn, der bei uns in Lorch zu Hause ist.“

Den ausführlichen Bericht sowie die Liste der Geehrten lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



