Anmeldestart für das Zeltlager in der Zimmerbergmühle

Ab dem 15. Januar starten die Anmeldungen für das Zeltlager 2024 in der Zimmerbergmühle des Kreisjugendring Ostalb e. V. Schlafen in Zelten, Lagerfeuer und gemeinsame Unternehmungen stehen auf dem Programm.

Montag, 15. Januar 2024

Sarah Fleischer

Vier verschiedene Zeiträume für unterschiedliche Altersgruppen werden angeboten.





Wann die Zeltlagerabschnitte stattfinden und wo man sich anmelden kann, steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Traditionelles Übernachten in Zelten und Singen am Lagerfeuer gehören zum Zeltlageralltag. Ehrenamtliche übernehmen die Betreuung. Jede Menge Natur, Sport, Spiel, Spaß und Turniere warten – und natürlich das Bemalen der Lagerfahne. An heißen Tagen ist die Wasserrutsche eine beliebte Attraktion. Sollte das Wetter mal nicht so sonnig sein, lässt sich das Betreuerteam auch hier ein tolles Programm einfallen, so dass ein bisschen Regen gar nicht auffällt.

