LG Staufen: Bestleistungen zum Saisonstart

Foto: LG Staufen

Bei den Regional-​Hallenmeisterschaften in Ulm hat Mehrkämpferin Leona Grimm von der LG Staufen drei persönliche Bestleistungen aufgestellt — unter anderem im Hochsprung. Neuzugang Leana Scholz überzeugte im Sprint und im Weitsprung.

Montag, 15. Januar 2024

Alex Vogt

26 Sekunden Lesedauer







Mehr über diese persönlichen Bestzeiten und vorderen Platzierungen lesen Sie im Bericht von Michael Kucher in der Rems-​Zeitung vom 16. Januar.



Wie in jedem Jahr haben für viele Athletinnen und Athleten der LG Staufen die Regionalmeisterschaften in der Ulmer Messehalle den Startschuss in die Hallensaison dargestellt. Bei der landesoffenen Veranstaltung waren große Teilnehmerfelder am Start. Dabei zeigten die Rot-​Weißen durchweg starke Leistungen und lieferten viele persönliche Bestleistungen und vordere Platzierungen ab.

