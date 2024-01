Neujahrsempfang in Gmünd: Märchenhaftes Flair und kritische Worte vom OB

Der Gmünder Oberbürgermeister Richard Arnold nutzte den Neujahrsempfang des Stadtverbands Musik und Gesang auch für Botschaften und Appelle in einer Zeit mit schönen Momenten und vielen Herausforderungen. Kritische Worte adressierte er im Hinblick auf die Klinik-​Pläne in Richtung Aalen. Eingebettet war seine Rede in ein wunderbares Programm. Ramona Kunz-​Glass führte mit viel Charme durch den Abend.

Montag, 15. Januar 2024

Gerold Bauer

Arnolds Dank galt den vielen engagierten Menschen in Gmünd – und nicht zuletzt natürlich jenen, die den Neujahrsempfang gestaltet haben. Dies waren die Stadtkapelle Schwäbisch Gmünd mit Dirigent Christian Wolf, der Chor „Stimmbänd“ mit Leiter Harald Elser, die „Ballett Foster Academy“ (Leitung: Elena Pavlova-​Haralampieva), der Liederkranz Weiler und das Ensemble „Stimmkultur“ (Kathrin Bechstein) sowie Tänzerinnen der Sabine-​Widmann-​Studios (Leitung Lizz Duddy).





„Alles wirkliche Leben ist Begegnung“, zitierte der Gmünder Oberbürgermeister den Religionsphilosophen Martin Buber. Das habe man in Gmünd bei den beiden Gartenschauen erlebt. „Es waren ja nicht nur die Parks, die Uferpromenaden, die Gärten und die vielen Ecken in der Stadt, die in neuem Glanz erstrahlten, sondern vor allem unsere Gemeinschaft, unser Miteinander und unser Zusammenhalt in der Stadt, die zur Blüte erwachsen ist.“ Deshalb sei es ihm so wichtig, im laufenden Jahr unter dem Motto „Rendezvous in Schwäbisch Gmünd“ diesen Geist, der dabei durch die Stadt wehte, wieder aufleben zu lassen. Das Jahr 2024 stehe damit ganz im Zeichen des Mottos „Wir sind Gmünd“ – und er freue sich daher auf viele Höhepunkte im prall gefüllten Veranstaltungskalender.

