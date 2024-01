Infotage an städtischen Schulen in Schwäbisch Gmünd

Symbol-​Foto: Manfred Jahreis /​pix​e​lio​.de

Welche weiterführende Schule ist die richtige für mein Kind? Um Eltern bei dieser Entscheidung zu helfen, finden in den kommenden Wochen Informationsveranstaltungen und Schnuppertage an den weiterführenden Schulen in Schwäbisch Gmünd statt.

Dienstag, 16. Januar 2024

Sarah Fleischer

23 Sekunden Lesedauer



An allen Schulen finden in diesen kommenden Wochen Infotage vor der Schulanmeldung statt, die das Angebotsspektrum aufzeigen.





Alle Infos zu den Infoveranstaltungen und Schnuppertagen finden Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



In Schwäbisch Gmünd gibt es mehrere weiterführende Schulen unter städtischer Trägerschaft, die verschiedene Anforderungen berücksichtigen: Vier Gymnasien, zwei Gemeinschaftsschulen, eine Realschule und eine Realschule mit Werkrealschule.

