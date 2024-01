Stadtverband Musik und Gesang in Gmünd glänzt mit seinem Programm

Foto: Mario Klaiber

Solisten und Ensembles aus den Reihen des Gmünder Stadtverbands Musik und Gesang stellten beim Neujahrsempfang im Stadtgarten außergewöhnliche Fähigkeiten unter Beweis und durften im Beifall des zahlreichen Publikums im mehr als vollbesetzten Saal baden.

Mittwoch, 17. Januar 2024

Gerold Bauer

An Silvester zündet man üblicherweise ein Feuerwerk an – und fast genauso macht es der Stadtverband Musik und Gesang bei der Begrüßung des neuen Jahres im Stadtgarten. Allerdings ist es in diesem Fall ein musikalisches Feuerwerk, das im Saal gezündet wurde und seine Resonanz beim begeisterten Publikum nicht verfehlte. Dabei stellten die Sängerinnen und Sänger, Musikerinnen und Musiker sowie Tänzerinnen und Tänzer – überwiegend keine Profis, sondern Menschen, die in ihrer Freizeit mit großer Leidenschaft aktiv das kulturelle Leben in der Stauferstadt bereichern – unter Beweis, dass sie mit ihren Leistungen ein professionelles Niveau erreichen.





Wer im Stadtgarten auf der Bühne stand und welches Programm präsentiert wurde, steht am 17. Januar in der Rems-​Zeitung!



