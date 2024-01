Erste Generalversammlung der Unverpackt-​Genossenschaft

Foto: wsh

Die Mitglieder der neugegründeten Unverpackt GD Genossenschaft. trafen sich am Dienstag im Kulturcafé Paletti zur ersten Generalversammlung. Neue Angebote und Anreize zum Einkaufen mit wenig Verpackungsmüll wurden beschlossen.

Donnerstag, 18. Januar 2024

Sarah Fleischer

Ende 2023 wurde eine Genossenschaft gegründet. Sie betreibt jetzt in der Sebaldstraße den Unverpackt-​Laden. Auf der Generalversammlung stellte sich das Gründungsteam vor. Außerdem wurde verschiedene Ideen diskutiert, wie man den Unverpackt-​Laden und seine Mission bekannter machen kann.





Der erste Unverpackt-​Laden in Gmünd öffnete 2015. Er wurde zunächst von Stephanie Adler alleine als Inhaberin geführt. Ihre Motivation: „Lose Ware anbieten, mit eigenen Behältern einkaufen spart Verpackungsmüll und nutzt der Umwelt“. Mit diesem Anliegen ist sie nicht mehr allein.

