Kommunalwahlen 2024: Die Vorbereitungen laufen

Am Sonntag, 9. Juni, ist Wahltag. Genauer: Wahlentag. Denn an diesem Tag wählen die Gmünder Europaparlament, Kreistag, Gemeinderat und – wo gegeben – Ortschaftsrat. Bevor die Bürgerinnen und Bürger die Qual der Wahl haben, hat die Stadtverwaltung die Qual mit der Wahl, denn die Vorbereitungen sind aufwändig.

Was zu den Vorbereitungen gehört und welcher Aspekt die Wahlen 2024 einfacher macht, steht in der Donnerstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.



„Das ist sicher die aufwändigste Wahl“, sagt Helmut Ott, Hauptamtsleiter der Stadt Schwäbisch Gmünd in seiner Funktion als Wahlleiter. Wahlen sind das Königsrecht des Volkes in einer Demokratie, auch wenn mancher meint, dies sei Maulen und Meckern.Ott ist mit seinem Team dafür verantwortlich, dass zumindest der Ablauf der Wahlen keinen Anlass zum Maulen und Meckern gibt – oder gar zu gerichtlichen Klagen, wie zuletzt in Berlin. Gmünd ist nicht Berlin, deshalb werden die Wahlen bereits jetzt akribisch vorbereitet.

