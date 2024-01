So Ebbes: Rutschpartie

Wie schnell eisiges Vergnügen zu einem echten Problem werden kann, zeigen die vergangenen Tage. Und das So Ebbes am Donnerstag.

Donnerstag, 18. Januar 2024

Sarah Fleischer

Vom Fenster aus betrachtet hat man durchaus Anlass zum Schmunzeln – bis einem einfällt dass man vor der Arbeit noch dringend einkaufen gehen sollte. Also reiht man sich dick eingepackt in den Reigen der Pinguine ein. Und landet nur zwei Mal fast auf dem Allerwertesten.







Die Freude über Schnee und Eis schlug – pünktlich zum „Bergfest“ in eine Unwetterwarnung um: Blitzeis, Schneestürme, gefrierender Regen, das ganze Pipapo. Sogar der Deutsche Wetterdienst warnte davor, das Haus zu verlassen oder sich gar ins Auto zu setzen, die Deutsche Bahn kündigte vorsorglich Ausfälle und Verspätungen an – als wäre das ein Ausnahmezustand.In Hessen blieben die Schulen geschlossen, Pech hatten die Schülerinnen und Schüler in Baden-​Württemberg und Bayern: Hier hatte der DWD zwar „Unwetter“ vorhergesagt, aber eben keine „extremen Unwetter“ und solange etwas nicht extrem ist, werden die Schulen auch nicht geschlossen – Punkt!Der Ostalbkreis kam dennoch glimpflich davon: Kaum Glätteunfälle meldete die Polizei und auch Am Stauferklinikum standen die Speichen-​Brüche nicht Schlange. Was auch daran gelegen haben mag, dass schon vormittags wieder Plusgrade herrschten und sich das glitzernde, aber tückische Eis in hässlichen, aber relativ ungefährlichen Matsch verwandelte.Lustig zu beobachten waren für die Kolumnistin noch am Mittwochmorgen die ebenso resoluten wie wagemutigen Markt-​Gängerinnen und –Gänger, die mit vorsichtigem Pinguin-​Gewatschel über den Münsterplatz und die Hofstatt navigierten.

