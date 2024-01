DJK Gmünd: Heimspiel gegen USC Konstanz

Am elften Spieltag der 3. Bundesliga Süd der Damen sind die Gäste vom USC Konstanz der Favorit. Die Volleyballerinnen der DJK Gmünd erwarten den Tabellenzweiten an diesem Samstag, 19 Uhr, in der Römersporthalle in Straßdorf.

Freitag, 19. Januar 2024

Am Mittwoch konnten immerhin neun Spielerinnen das Training besuchen, das Spiel gegen den USC Konstanz kann und wird also auf jeden Fall stattfinden.





Die erste Damen-​Mannschaft der DJK Gmünd hat es in den vergangenen eineinhalb Wochen so richtig gebeutelt. Eine Grippewelle machte dem Team von Cheftrainer Christian Hohmann schwer zu schaffen. Für die Auswärtspartie beim Tabellenführer TV Waldgirmes brachten die Gmünderinnen keine sechs Spielerinnen zusammen, mussten absagen und bekamen das Match mit 0:3 gegen sich gewertet. Am Montag dann folgte das Aus im VLW-​Pokal beim Oberligisten TV Rottenburg. Kein Beinbruch, aber ärgerlich, da Hohmann den Pokal als attraktiven Wettbewerb ansieht und gerne in das Halbfinale eingezogen wäre.

