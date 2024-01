Lichteffekte und LEDs liegen bei Schulranzen im Trend

Foto: Springer

Worauf man beim Kauf des Schulranzens achten sollte, dazu finden Kinder und Eltern beim Gmünder Schulranzentag am Samstag im Autohaus Bierschneider fachkundige Beratung.

Freitag, 19. Januar 2024

Benjamin Richter

Neuester Trend in diesem Jahr: LED-​Lichter an der Ranzenhülle. Sie sollen zusätzlich zu den standardmäßigen Reflektoren die Sichtbarkeit der Abc-​Schützen im Straßenverkehr weiter erhöhen – und sehen an vielen der neuen Modelle durch ihre spielerisch-​moderne Gestaltung dazu außerdem noch richtig gut aus.

Eine günstige Gelegenheit, den passenden Schulranzen für die Tochter oder den Sohn zu finden, bietet der Gmünder Schulranzentag am Samstag, 20. Januar, von 9 bis 16 Uhr in den Räumen des Autohauses Bierschneider in der Lorcher Straße 35 in Schwäbisch Gmünd.

Dann werden Mitarbeitende des Schreibwaren-​Fachgeschäfts Springer den Kindern und ihren Eltern auf der Suche nach der richtigen Schultasche mit Rat und Tat zur Seite stehen.





Welche Aspekte man bei der Wahl des Schulranzens berücksichtigen und warum man diese Anschaffung möglichst nicht auf die lange Bank schieben sollte, erfahren Sie auf der Sonderseite „Gmünder Schulranzentag“ aus der Rems-​Zeitung vom 19. Januar. Die vollständige Ausgabe ist auch online im iKiosk erhältlich.



Was macht einen guten Schulranzen aus? Der tägliche Begleiter von Schülerinnen und Schülern muss einigen Ansprüchen gerecht werden: Zum einen sollte er von der Größe zum Kind passen und gut sitzen, andererseits die Sicherheit auf dem Schulweg erhöhen und im besten Fall zudem den Geschmack des Trägers treffen. Damit das gelingt, entwickeln die Hersteller von Schulranzen ihre Produkte ständig weiter.

