Neujahrsempfang 2024 in Wißgoldingen

Foto: ira

Der fünfte Neujahrsempfang von Wißgoldingen am 14. Januar in der Kaiserberghalle bot einen Jahresrück– sowie Ausblick auf die Geschehnisse in der Gemeinde. Der Appell: Sich nicht von negativem Weltgeschehen hemmen lassen.

Freitag, 19. Januar 2024

Sarah Fleischer

32 Sekunden Lesedauer



Sie betonte das rege Vereinsleben in der Gemeinde und das bürgerschaftliche Engagement. Auch Waldstettens Bürgermeister Michael Rembold fand lobende Worte — und schwor die Anwesenden auf die anstehenden Kommunalwahlen ein.







Was für Wißgoldingen im kommenden Jahr noch alles ansteht, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



„Es gibt nicht nur schöne Momente im Leben, sondern auch traurige, wenn wir in die Welt sehen. Glücklicherweise leben wir in einer ruhigen Gegend, in der man sich noch um seine Nächsten kümmert.“ Mit diesen Worten eröffnete Wißgoldingens Ortsvorsteherin Monika Schneider den Neujahrsempfang am 14. Januar in der Kaiserberghalle.

248 Aufrufe

128 Wörter

1 Stunde Online



