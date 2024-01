Karten für Neujahrsempfang sind begehrt

Innerhalb von fünf Minuten waren die Karten für den Neujahrsempfang im Stadtgarten vergriffen. Schon am acht Uhr hatten Interessenten vor dem Prediger gewartet.

Dienstag, 02. Januar 2024

Jürgen Widmer

Was die glücklichen Karteninhaber beim Jahresempfang am Sonntag, 14. Januar, 18 Uhr, geboten bekommen, steht in der Rems-​Zeitung am Dienstag.



Der frühe Vogel – bekommt die Karten. Bereits um 8 Uhr hatten sich Wartende vor dem Haupteingang des Predigers eingefunden, um an die begehrten Karten für den Neujahrsempfang der Stadt zu kommen, der vom Stadtverband Gesang und Musik ausgerichtet wird.Um kurz vor 10 Uhr öffneten sich die Türen des Predigers und die Gmünderinnen und Gmünder bildeten eine Schlange, die selbst in England, wo das Schlangestehen bekanntlich zur Kunstform erhoben wurde, problemlos hätte bestehen können.

