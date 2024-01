Staufer Open sind eröffnet: Fünf Kontinente am Zug

Beim 34. Staufer Open sind im Stadtgarten in Schwäbisch Gmünd Spielerinnen und Spieler aus 23 Nationen und von fünf Kontinenten vertreten, so viele wie nie zuvor. In zwei Turnieren sitzen insgesamt 538 Schachbegeisterte an den Brettern. Wernfried Tannhäuser, zum letzten Mal Turnierdirektor, nahm am Dienstag Ehrungen von Landessportbund und Sportkreis entgegen.

Dienstag, 02. Januar 2024

Benjamin Richter

Der Rekord ist nur knapp verfehlt worden. 538 Schachspielerinnen und –spieler machen beim 34. Staufer Open im Gmünder Stadtgarten mit. „Fünf mehr als im Vorjahr“, freut sich Organisator Wernfried Tannhäuser. Und gerade 28 weniger als beim Rekord 2019.

Noch eine Bestmarke: 23 Nationen machen mit, so viele wie noch nie. „Wir haben Spielerinnen und Spieler aus fünf Kontinenten“, berichtet Turnierleiter Andreas Klein.

Bis Dreikönig werden je neun Runden in zwei Turnieren gespielt. Favoriten unter den 253 Startenden im A-​Open sind vier Großmeister (GM), zehn Internationale Meister (IM), eine Frauen-​Großmeisterin und vier Internationale Frauen-​Meisterinnen; die Titel vergibt der Weltschachbund getrennt nach Geschlechtern.

Während die Spitze beim Gmünder Traditionsturnier etwas schwächer besetzt ist als früher, ist die Breite enorm stark. Noch bis Platz 22 im A-​Open haben die Starterinnen und Starter mehr als 2300 ELO-​Ratingpunkte und damit mindestens Zweitliga-​Stärke.





Welche Paarungen und Überraschungen es am ersten Turniertag gegeben hat und was es mit der „Social Media Box“ am Eingang des Congress-​Centrums Stadtgarten auf sich hat, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Die ganze Ausgabe gibt es auch online im iKiosk.

