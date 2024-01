Weltcup-​Skispringen: Ohne Katharina Schmid nach Österreich

Die deutschen Skispringerinnen um Anna Rupprecht (SC Degenfeld, im Bild) sind nach der Two Nights Tour diese Woche in Villach in Österreich gefordert. Ende 2022 hatte die Gmünderin dort eine gute Platzierung erreicht.

Dienstag, 02. Januar 2024

Benjamin Richter

Nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der Premiere der Two Nights Tour in Garmisch-​Partenkirchen und Oberstdorf als Pendant zur Vier-​Schanzen-​Tournee der Männer geht es für die deutschen Skisprung-​Frauen schon am Mittwoch, 3., und Donnerstag, 4. Januar, weiter mit dem Weltcup-​Springen im österreichischen Villach.

In der zweitgrößten Stadt Kärntens, in der Alpen-​Arena, beginnt am Mittwoch um 10 Uhr die Qualifikation für den ersten Durchgang, der direkt im Anschluss um 11.30 Uhr folgt. Am Donnerstag ab 12.30 Uhr messen sich die Skispringerinnen im zweiten Durchgang, nach erneuter Qualifikation (11 Uhr).

Neben Anna Rupprecht vom SC Degenfeld treten für Deutschland die Athletinnen Selina Freitag (Oberwiesenthal), Luisa Görlich, Pauline Heßler (beide Lauscha), Juliane Seyfarth (Ruhla) und Agnes Reisch (Isny) an. Reisch war als beste DSV-​Springerin aus dem Neujahrsspringen in Oberstdorf hervorgegangen, mit ihrem elften Rang lag sie knapp vor Selina Freitag (13.) und Katharina Schmid (16.).

Letztere wird beim Weltcup in Villach pausieren und stattdessen einen Trainingsblock absolvieren, wie der Verband am Dienstag mitteilte. Die Oberstdorferin ist als derzeit 14. des Gesamt-​Weltcups bislang hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Somit starten in Villach die sechs besten DSV-​Athletinnen der Two-​Nights-​Tour-​Gesamtwertung. Vor dem nächsten Weltcup-​Springen im japanischen Sapporo soll über die weitere Weltcup-​Besetzung entschieden werden.

Anna Rupprecht war Ende Dezember 2022 in Villach der fünfte Platz gelungen. Die Wettbewerbe in Villach werden von ZDF (Mittwoch) und ARD (Donnerstag) sowie von Eurosport (Mittwoch) und Eurosport 2 (Donnerstag) live übertragen.





