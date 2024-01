Beilage „Wochenende“: Frostiges Wetter und fairer Schlagabtausch

Foto: Katarina Leopold

Mit für die Jahreszeit durchaus nicht unüblichen Minusgraden hat der Winter die Ostalb weiter fest im Griff. Alles andere als gefühlskalt, nämlich zuweilen hitzig, dabei meist sachlich und konstruktiv, wird unterdessen so manche Debatte geführt. In einer Frage muss man allerdings nicht lange mit sich hadern: ob man auch diesen Samstag wieder zur Beilage „Wochenende“ der Rems-​Zeitung greifen soll.

Samstag, 20. Januar 2024

Benjamin Richter

58 Sekunden Lesedauer



Die Debatte über ein neues Zentralklinikum für den Ostalbkreis geht weiter. Nachdem Aalens Oberbürgermeister Brütting in der Klinikdiskussion zuletzt für eine Kombi-​Lösung geworben hatte, legt Wolfgang Hofer, Bürgermeister von Essingen, im Interview mit der RZ seine Sicht auf die Thematik dar.

Er erklärt, warum der Landkreis das Geld lieber für einen Neubau ausgeben sollte und wie der Streitpunkt der Grünzäsur, die eigentlich nicht bebaut werden darf, aufgelöst werden soll.

Des Weiteren finden sich im „Wochenende“ jede Menge meinungsstarke Leserbriefe, Neuigkeiten aus den Vereinen und von kürzlich übergebenen Spenden sowie der neueste Ausflugstipp des Ostalbwanderers.

Und spätestens wenn die Rätselseite die grauen Zellen in Schwung bringt und der Kopf raucht, lässt man eben draußen vor dem Fenster die Kälte Kälte sein.

Meinungsverschiedenheiten ganz anderer Natur gab es vor Jahrtausenden freilich zwischen den Römern und den Germanen, deren Reichsgrenzen einst der Limes markierte. Er läuft auch unmittelbar am nördlichen Ortsrand von Hangendeinbach vorbei, dem aktuellen „Schauort“, der somit den letzten obergermanischen Wachtposten bildete. In dieser Beilage erfahren Leser, was das Dörfchen noch bereithält.

