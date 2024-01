Gmünder Fasching 2024: Das Programm

Die fünfte Jahrezeit hat in Schwäbisch Gmünd einiges zu bieten: Guggenmusik, Guggenball, Rathaussturm… Narren und Närrinnen können sich auf den 26. Januar freuen: Dann startet mit der Prunksitzung das umfangreiche Programm. Dieses Jahr mit einigen Jubiläen.

Los geht es am 26. Januar um 19.30 Uhr mit der 37. Prunksitzung der Gmender Fasnet im Congress-​Centrum-​Stadtgarten. Das Motto dieses Jahr lautet „Film und Fernsehen – Hollywood zu Gast in Gmünd“. Eine Woche haben die Narren danach Zeit zum Erholen, bevor es am 3. und 4 Februar mit dem Internationalen Guggenmusiktreffen weitergeht. Das feiert dieses Jahr sein 40-​jähriges Jubiläum, wie immer mit zahlreichen Gruppen aus nah und fern. Egal ob Kneipenbummel, Guggenball oder Guggenfrühschoppen — Fans der schrägen Musik sind an diesem Wochenende rundum versorgt.

Es folgen der Rathaussturm am 8. Februar und natürlich der Höhepunkt am 13. Februar: Der Faschingsumzug. Manches bleibt dabei wie gewohnt, anderes ist neu.





Da die Faschings-​Saison dieses Jahr recht kurz sei, müsse man sie eben umso knackiger gestalten, so Robert Frank von der Tourismus– und Marketing GmbH. Das Programm für alle Faschings-​Begeisterten ist dieses Jahr straff.

