Go Ahead nicht von GDL-​Streik betroffen.

Symbol-​Foto: edk

Die Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) gehen weiter. Ab Mittwoch ist ein sechstägiger Streik im Personenverkehr angekündigt. Wer mit Go Ahead Baden-​Württemberg reist, kann jedoch etwas aufatmen.

Montag, 22. Januar 2024

Sarah Fleischer

Wie Go Ahead am Montag auf seiner Website mitteilt, ist das Unternehmen nicht direkt vom Streik der GDL betroffen. Dieser soll am Mittwoch, 24. Januar um 2 Uhr beginnen und bis Montag, 29. Januar um 18 Uhr dauern.

Dennoch könne es zu Ausfällen und Verspätungen von Go Ahead-​Zügen kommen, warnt das Unternehmen: „Wenn etwa Infrastruktureinrichtungen der DB Netz bestreikt werden sollten, oder wenn Lokführerinnen und –führer auf ihrem Weg zum Dienst infolge bestreikter Verbindungen nicht rechtzeitig an ihrem Einsatzort ankämen.„

Hintergrund des angekündigten Streiks sind die aktuellen Tarifverhandlungen der GDL mit der Deutschen Bahn.







