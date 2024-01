Kundgebung gegen Rechts in Schwäbisch Gmünd

Das Bündnis Aufstehen gegen Rassismus veranstaltet am 27. Januar um 12.30 Uhr eine zentrale Kundgebung auf dem Johannisplatz. Das Motto: „Nie wieder ist jetzt! Gemeinsam gegen AfD und Rechtsruck!“

Die Kundgebung soll laut dem Bündnis gegen den Rechtsruck und für eine offene, demokratische und solidarische Gesellschaft sein. „Kommt zur Kundgebung und lasst uns gemeinsam ein starkes Zeichen setzen!“, steht in der Ankündigung.



Anlass für die Kundgebung sind — wie bei den zahlreichen anderen bundesweiten Demonstrationen gegen Rechts derzeit — die Anfang Januar von Cor​rec​tiv​.org veröffentlichten Recherchen zu einem rechten Netzwerktreffen und den dort ausgetauschten Deportationsfantasien.

Ebenfalls am 27. Januar schon um 10.30 Uhr findet ein Stadtrundgang zum Jahrestag der Befreiung von Auschwitz statt. Start ist an der Remsgalerie.

Weitere Details zur Kundgebung wollen die Veranstalter in den kommenden Tagen mitteilen.





