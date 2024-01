Wissen: Schlank durch Spritzen?

Symbol-​Foto: picture alliance /​NTB | Lise Åserud

Seit Kurzem ist in Deutschland eine weitere Abnehmspritze zugelassen. Schlank werden ohne zu hungern, nur mit einem Piks? Mounjaro, Wegovy und Co. werden als Sensation angepriesen. Doch die Präparate sind keine Lifestyle-​Wundermittel.

Montag, 22. Januar 2024

Sarah Fleischer

Millionen Menschen in Deutschland sind zu dick. Das birgt — wie zu niedriges Gewicht auch — Gefahren. Ob Arthrose, Diabetes Typ 2 oder Herzinfarkt: Mehrgewicht ist ein Risikofaktor für zahlreiche Erkrankungen. Gewicht zu reduzieren, sich gesund zu ernähren und genügend zu bewegen fällt aber vielen schwer. Kein Wun– der also, dass sogenannte Abnehmspritzen wie Wegovy, das seit vergangenen Sommer auch in Deutschland verfügbar ist, vor allem in den sozialen Netzwerken und der Promiwelt als Wundermittel gefeiert werden. Die Nachfrage ist groß, der Markt teils leer gefegt. Nun gibt es neue Konkurrenz: Mit Mounjaro ist seit Kurzem ein weiteres Mittel zum Abnehmen zugelassen, mit dem ohne Diät noch mehr Pfunde purzeln sollen.

Doch was bringen die Präparate wirklich? Und welche Nebenwirkungen haben sie?





