Gaststätte „Paulaner“ in Gmünd: Insolvenzverfahren eingeleitet

Foto: gbr

Ist das „Paulaner“-Wirtshaus auf dem Marktplatz in Schwäbisch Gmünd pleite? Das Aalener Amtsgericht hat den Stuttgarter Rechtsanwalt Sebastian Krapohl als vorläufigen Insolvenzverwalter eingesetzt.

Dienstag, 23. Januar 2024

Gerold Bauer

Der vorläufige Insolvenzverwalter hat nicht zuletzt die Aufgabe, Einsicht in die Räume sowie in die Geschäftspapiere zu nehmen. Dabei soll insbesondere in Erfahrung gebracht werden, ob eine Fortführung dieses Unternehmens möglich ist. Am Montag hatte hat das Lokal jedenfalls noch regulär für Gäste geöffnet. Wie nun die Zukunft der Gaststätte aussieht, ist noch nicht bekannt.





