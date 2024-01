Kontaktstelle Frau und Beruf Ostalbkreis: Neue Termine

Symbol-​Bild: Rainer Sturm /​pix​e​lio​.de

Beratungsangebot für Frauen in Schwäbisch Gmünd: Die Kontaktstelle Frau und Beruf Ostalbkreis unterstützt bei beruflichen Fragen. Die neuen Termine stehen fest.

Dienstag, 23. Januar 2024

Sarah Fleischer

22 Sekunden Lesedauer







Was die Beraterinnen der Kontaktstelle anbieten und wann die Beratungstermine sind, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



rauen in Schwäbisch Gmünd, die Unterstützung bei Fragen zur Berufswegeplanung suchen, haben eine Anlaufstelle: die Kontaktstelle Frau und Beruf Ostalbkreis. Hier erhalten sie kostenfreie, neutrale und vertrauliche Beratung zu Themen wie Wiedereinstieg, Umorientierung, Vereinbarkeit von Privatem und Beruf, Weiterbildung, Bewerbungsprozessen, beruflicher Selbständigkeit oder auch schwierigen Situationen am Arbeitsplatz.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



184 Aufrufe

90 Wörter

56 Minuten Online



Beitrag teilen