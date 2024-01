Kupferspulen gestohlen — Zeugen gesucht

In Mögglingen wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch insgesamt fast drei Tonnen Kupferspulen gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Mittwoch, 24. Januar 2024

Sarah Fleischer

Zwischen Dienstagabend um 17 Uhr und Mittwochmorgen um 6.16 Uhr drangen mehrere Diebe über zwei Zäune in eine Firma in der Ziegelfeldstraße ein. Dort errichteten sie mit vorgefundenen Paletten eine Art Treppe, so dass sie letztendlich aus einem Hochregal insgesamt 30 Kupferspulen – jeweils etwa 100-​Kilogramm schwer – stehlen konnten. Die Spulen wurden anschließend zu einem nahegelegenen Feldweg gebracht und dort in ein bereitgestelltes Fahrzeug eingeladen. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 27 000 Euro.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge oder auf den Verbleib der Kupferspulen nimmt der Polizeiposten Heubach unter 07173/​8776 entgegen.









