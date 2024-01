Normannia Gmünd muss auf Luca Benz verzichten

Foto: Stoppany

Nach all seinen Verletzungen in den vergangenen Jahren hat Luca Benz, der im Sommer vom Hamburger SV in den Schwerzer gewechselt war, gehofft, sich beim Fußball-​Oberligisten 1. FC Normannia schnell zu erholen und aktiv in das Oberliga-​Geschehen einzugreifen.

Mittwoch, 24. Januar 2024

Alex Vogt

37 Sekunden Lesedauer



Sein Knie aber macht ihm nun einen Strich durch die Rechnung, sodass Luca Benz (auf dem Bild vorne mit dem weißen Trikot) die Normannia gebeten hatte, zunächst etwas kürzer zu treten.„Im Trainingsbetrieb ist Luca bereits seit November nicht mehr. In diesem Zeitraum etwa hatte er uns auch mitgeteilt, dass er wenig Chancen sieht, sein Knie den Belastungen einfach nicht mehr standhält“, erklärt Stephan Fichter, Sportlicher Leiter der Normannia.Das bedeutet für Benz tatsächlich, dass er sich vom Fußball zunächst verabschieden muss. „Wir hoffen für ihn natürlich, dass er irgendwann Stabilität in sein Knie bekommen wird und weiter kicken kann. Aktuell aber sieht es nicht danach aus“, bedauert Fichter.

