„Paulaner“-Wirtshaus in Schwäbisch Gmünd bleibt geöffnet

Der Betrieb im „Paulaner“ am Gmünder Marktplatz soll aufrechterhalten werden. Trotz des laufenden Insolvenzverfahrens wird laut Auskunft des vorläufigen Insolvenzverwalters Sebastian Krapohl das Restaurant in den nächsten Wochen geöffnet bleiben.

„In dieser Zeit möchte ich mit den Beteiligten nach einer tragfähigen Zukunftslösung suchen, um im Idealfall den Standort vor Ort zu erhalten“, sagte der Rechtsanwalt aus Stuttgart auf Nachfrage der Rems-​Zeitung. Ausgangspunkt dieser Gespräche wird nicht zuletzt eine Analyse sein, wie es zur finanziellen Schieflage des Lokals gekommen ist und was man im Falle einer Weiterführung ändern muss.





Die Rems-​Zeitung bleibt natürlich am Thema dran. Sobald es etwas Neues in Bezug auf dieses Gasthaus am markanten Standort mitten in der Innenstadt gibt, werden wir darüber berichten!



