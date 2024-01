Zwischenbilanz für Gmünder Leerstandsprojekt

Seit Juli 2022 läuft das Projekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“. Leerstandsmanagerin Ezgi Pala stellte am Mittwoch im Verwaltungsausschuss eine Zwischenbilanz vor.

Mittwoch, 24. Januar 2024

17 Leerstände konnten in Schwäbisch Gmünd bis dato durch das Projekt „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ vermietet werden. Das teilte Leerstandmanagerin Ezgi Pala in ihrem Zwischenstandsbericht in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am Mittwoch mit. Das Programm läuft seit Juli 2022 und hat zum Ziel, die zahlreichen Leerstände in der Gmünder Innenstadt wieder mit Leben zu füllen. Dafür stehen insgesamt 3,3 Millionen Euro zur Verfügung, fast 2,5 Millionen davon stammen aus Bundesmitteln. Das Förderprogramm läuft allerdings nur bis zum 31. Januar 2025. Danach müssen die Mieter die Mietkosten komplett selbst stemmen.





Welches Gewerbe die meisten Leerstände belegt und wie das Projekt funktioniert, steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



