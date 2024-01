SGV Böbingen: Spitzenduell in der SGV-​Halle

Die Gewichtheber des SGV Böbingen stehen am Samstag in der 2. Bundesliga vor einer kniffligen Aufgabe. Zu Gast in der SGV-​Halle ist der Traditionsverein aus dem Leimener Stadtteil St. Ilgen. Wettkampfbeginn ist um 20 Uhr.

Donnerstag, 25. Januar 2024

Alex Vogt

Mit welchen Stammkräften der SGV Böbingen am Samstag in diesen Heimwettkampf geht, lesen Sie im SGV-​Vorbericht in der Rems-​Zeitung vom 26. Januar.



Die Gäste glänzen in der Tabelle der 2. Bundesliga Gruppe C auf Rang drei dicht hinter dem zweitplatzierten Böbinger Team. Nach dem souveränen Auswärtssieg in Augsburg (535:447) sowie der hervorragenden Vorstellung im Dezember daheim gegen den AC Weinheim mit einer Teamleistung von 608 Punkten ist die Heimmannschaft von Trainer Karsten Kluge bestens auf das Aufeinandertreffen mit dem Tabellennachbarn vorbereitet.

