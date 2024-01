Alexander Relea-​Linder: söl, Linke und BSW?

Wenn das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) am Samstag in Berlin den Gründungsparteitag abhält, wird auch ein Gmünder dabei sein: Alexander Relea-​Linder. Der Kommunal– (söl) und Kreispolitiker (Die Linke) ist für einen Posten im Parteivorstand vorgeschlagen. Das wirft Fragen auf.

Freitag, 26. Januar 2024

Thorsten Vaas

Sahra Wagenknecht polarisiert mit russlandfreundlicher und populistischer Rhetorik. Mit ihrer Partei BSW hat sie sich von den Linken im Bundestag abgekapselt. Der Gründungsparteitag am Samstag findet mit Gmünder Beteiligung statt. Mit dabei ist Alexander Relea-​Linder. Er sitzt für söl im Gmünder Gemeinderat und für die Linke im Kreistag. Wie kann das sein?Sahra Wagenknecht lernte mich im Landtagswahlkampf 2016, als auch im Bundestagswahlkampf 2017 kennen und hat meine Wahlkämpfe unterstützt. Zudem bringe relevante Arbeitserfahrung aus meiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deutschen Bundestag, als Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall und aktuell in der Industrie mit.Als Bundesvorstandsmitglied möchte ich einen Beitrag zur Etablierung der Partei leisten und die zukünftige programmatische Debatte mitgestalten.Die Aussagen, die ich von Sahra Wagenknecht kenne, sind deutlich differenzierter, als die hier angeführten. Sahra Wagenknecht ist dafür bekannt, dass sie sehr pointiert argumentiert, aber unstrittig mit der aktuellen Ampel-​Politik unzufrieden ist. Sie setzt sich für Diplomatie und Verhandlungen ein und befindet sich damit in einem breiten friedenspolitischen Bündnis. Ihre Kritik beispielsweise am Heizungsgesetz teilt eine überwiegende Mehrheit der Bevölkerung. Das grundgesetzlich verankerte Recht auf Asyl entspricht der Position der Partei BSW und meiner Überzeugung. Notwendig ist die Beschleunigung von Asylverfahren, um Rechtssicherheit für die Betroffenen zügiger zu gewährleisten. Das bedeutet auch, dass nicht anerkannte Asylbewerber das Land zeitnah wieder verlassen müssen. Damit bedienen wir nicht die Ideologie des rechten Rands, sondern die breite politische Mitte. Eine Kooperation mit rechtsextremen Parteien wird es nicht geben.Laut aktueller INSA-​Umfrage sind nur noch 17 Prozent der Bürger dieses Landes mit der Ampel zufrieden. Viele Menschen wissen nicht mehr, was sie wählen sollen. Es gibt eine Repräsentationslücke, die wir füllen wollen. Wir möchten den Menschen ein neues Angebot machen für soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Vernunft.Auch in anderen Fraktion im Gemeinderat und Kreistag sitzen Mitglieder, die nicht Mitglieder der Partei, die die jeweilige Fraktion gebildet hat, angehören. Bei söl sind wir eine freie Liste. In der Kreistagsfraktion ist mein Austritt bekannt und stellt für die anderen Mitglieder kein Problem dar.Trotz meines Parteiaustritts gehe ich ohne Groll und ohne Nachtreten. Der Konflikt ist für mich abgeschlossen.Für den Kreistag werde ich bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten. Für den Gemeinderat kann ich mir einen erneuten Antritt vorstellen. Mein Fokus richtet sich jedoch auf den Aufbau der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht im Bund und in Baden-​Württemberg.

