Bilder und Lyrik im Kornhaus

Ein bunt gemischtes Publikum mit vielen neuen Gesichtern kam, um an diesem Abend die zwei Malerinnen Bettina Sellmann und Julia Jansen sowie die Lyrikerin Julia Mantel kennenzulernen.

Freitag, 26. Januar 2024

Sarah Fleischer

Bis wann die Ausstellung noch zu sehen ist und was das ganze mit Demokratie zu tun hat, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Das Künstlerinnentrio hat unter dem Titel „Easy Magic 123“ ihre malerischen und lyrischen Werke gebündelt und präsentiert dadurch eine schillernde Werkreihe zu vielen Klischees, Rollen und Schubladen, Provozierendem, Verstörendem, nicht einzuordnende Bilder, zu Niedlichem, zuckersüß und glamourös und beglückt und irritierte die Betrachter und Zuhörer zugleich.

