Neues Angebot im KAPS Schwäbisch Gmünd

Foto: privat

Das Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut im Ostalbkreis ermöglicht ein zusätzliches Projekt im Kreativ– und Bildungszentrum für Kinder in Schwäbisch Gmünd. Hier lernen Kinder Selbstfürsorge.

Freitag, 26. Januar 2024

Sarah Fleischer

26 Sekunden Lesedauer



Das Thema Selbstfürsorge steht über dem neuen Projekt „Chill mal mittwochs!“, das bis März 2024 jeden Mittwochnachmittag im Mühlbergle 7 läuft.





Seit dem 15. November 2023 gibt es eine Reihe von entspannten Mittwochnachmittagen im KAPS – dem Kreativ– und Bildungszentrum für Kinder mitten in Schwäbisch Gmünd. Das KAPS wurde 2019 von der Knut-​Pauser-​Stiftung ins Leben gerufen und gemeinsam mit der Canisius-​Jugendhilfe seither getragen.

