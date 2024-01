SG Bettringen: Bäumel wird neuer Trainer

Beim Fußball-​Bezirksligisten SG Bettringen steht der Nachfolger von Steffen Mädger fest. Zur neuen Saison wird Robert Bäumel das Traineramt bei der SGB übernehmen.

„Mit der SG Bettringen finde ich einen Verein vor, der über eine hervorragende Infrastruktur und ein enormes Entwicklungspotenzial verfügt“, sagt Bäumel. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen gestalteten sich von Beginn an sehr angenehm und waren von einer erfreulichen Ehrlichkeit geprägt. Das sind grundlegende Voraussetzungen für eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit, auf die ich mich in einem optimalen Umfeld bereits jetzt schon außerordentlich freue. Mittelfristig sollte das Ziel der Wiederaufstieg in die Landesliga sein“, fügt der Mädger-​Nachfolger ab der nächsten Spielzeit hinzu.



Robert Bäumel ist für manchen Spieler in Bettringen kein unbeschriebenes Blatt. So trainierte er unter anderem Dominik Schweidler in der Jugend des 1. FC Heidenheim, sechs Jahre lang war er beim FCH als U-​15-​Trainer tätig. Auch so mancher aktuelle Bundesligaspieler wurde von Bäumel in Heidenheim gecoacht. Anschließend war Bäumel als Trainer in Neenstetten, Heldenfingen und Langenau tätig.







Wie sich SGB-​Abteilungsleiter Heiko Krieger und der Sportliche Leiter Sebastian Sorg zum neuen Trainer Robert Bäumel äußern, lesen Sie im SGB-​Bericht in der Rems-​Zeitung vom 27. Januar.



Im Dezember hat die SG Bettringen bekannt gegeben, dass Steffen Mädger in der Saison 2024/​25 nach drei Jahren nicht mehr das Traineramt bei der SGB ausüben wird. Robert Bäumel (Zweiter von links) wird ab dem Sommer die Verantwortung für die erste Mannschaft in Bettringen übernehmen.

