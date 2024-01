Beilage „Wochenende“: Wenn der Nebel gefriert, entsteht Märchenhaftes

Der Frost der vergangenen Tage ließ vielerorts den Nebel an den Ästen der Bäume gefrieren und schuf vergängliche Kunstwerke. Der jüngste Wärmeeinbruch hat diese winterliche Pracht leider wieder abschmelzen lassen. Doch ein besonders schönes Exemplar findet sich auf dem Titelbild der aktuellen Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung – und natürlich jede Menge interessanter Lesestoff.

Samstag, 27. Januar 2024

Franz Graser

Ein Kleinod unserer Heimat ist auch der Alfdorfer Teilort Rienharz, den wir in unserem Ortsporträt vorstellen. Das Dorf besitzt viele alte Bauernhäuser und nicht zuletzt die Kirche St. Barbara, die wohl auf eine der ältesten Kirchengründungen im Umland zurückgeht. Eine ihrer Glocken soll der Sage nach eine ganz spezielle, nahezu magische Eigenschaft aufweisen.









Darüber hinaus finden Sie in dieser Ausgabe Interessantes und Wissenswertes, Nachrichten über Vereinsaktivitäten, faszinierende Leserfotos sowie einen lohnenden Ausflugstipp – und nicht zuletzt viel Rätselspaß.





Unser Porträt stellt den Fußballtrainer Peter Zeidler vor, der aus Böbingen stammt und der zur Zeit in der Schweiz sehr erfolgreich arbeitet. Seit fünfeinhalb Jahren ist er beim FC St. Gallen als Cheftrainer tätig. Mit dem Club steht er derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz der obersten Schweizer Spielklasse, der Super League. Somit klopft Zeidler mit seinem Team vernehmlich an der Tür zu den europäischen Pokalwettbewerben an.

