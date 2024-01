Peter Zeidler und der FC St. Gallen: Der Traum von Europa lebt

Nach 19 Spielen rangiert der FC St. Gallen in der Super League mit 36 Punkten auf dem zweiten Platz. Das Fußball-​Aushängeschild aus der Ostschweiz wird seit fünfeinhalb Jahren von Peter Zeidler trainiert und kann von einer Teilnahme am Europapokal in der nächsten Saison träumen.

Samstag, 27. Januar 2024

Alex Vogt

Mit einem mühevollen 1:0-Auswärtssieg beim Drittletzten FC Lausanne-​Sport hat sich der FC St. Gallen am vergangenen Samstag erfolgreich aus der kurzen Winterpause zurückgemeldet und in der Super League den zweiten Tabellenplatz untermauert. „Es war ein schwieriges Spiel und keine Glanzleistung von uns“, blickt Peter Zeidler auf die bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt und auf einem Kunstrasenplatz ausgetragene Partie zurück.



Mit diesem 1:0 konnte der zweite Auswärtsdreier im neunten Ligaspiel in der Fremde eingefahren werden. Daheim sieht die bisherige Bilanz ganz anders aus. Der Kybunpark mit einem Fassungsvermögen von etwas mehr als 20.000 Plätzen gleicht bis dato einer Festung mit neun Siegen aus neun Spielen. Im auf 652 Metern über dem Meeresspiegel höchstgelegenen Stadion im Schweizer Profifußball ist der FC St. Gallen eine Macht. Und führt deshalb auch aktuell die Heimtabelle der Super League mit der Maximalausbeute von 27 Punkten an. An diesem Sonntag, 14.15 Uhr, könnte gegen den Tabellenfünften FC Lugano der zehnte Heimsieg folgen.





Der 61-​jährige Böbinger, der schon bei Bundesliga-​Vereinen als Trainerkandidat gehandelt wurde, lässt aber Demut walten und fokussiert sich mit seiner Mannschaft nur darauf, sich für die Meisterrunde der besten Sechs zu empfehlen.

