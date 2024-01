Gedenken an Nazi-​Verfolgte: Geschichtswerkstatt gibt Opfern einen Namen

An der Fassade des Prediger hat Schwäbisch Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold am Samstagabend einen Kranz für die Opfer des Nationalsozialismus niedergelegt. Über die verfolgten Homosexuellen in der Stadt im Dritten Reich war bis vor Kurzem wenig bekannt – eine Geschichtswerkstatt ist aber dabei, das zu ändern.

„Die Würde des Menschen ist unantastbar – diesen kurzen, klaren Satz muss man mit einem Ausrufezeichen lesen!“, hob OB Richard Arnold in seiner Ansprache zur Kranzniederlegung hervor.

Der zitierte Artikel eins des Grundgesetzes, das heuer 75 Jahre alt wird, sei eine direkte Antwort auf die Verbrechen des Nationalsozialismus, derer alljährlich am 27. Januar, dem Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, gedacht wird. Das Gedenken gelte gleichermaßen allen, die damals systematisch verfolgt wurden: Juden, Sinti und Roma, Osteuropäern, Behinderten, Obdachlosen, Armen, Kranken, Anhängern bestimmter religiöser Gemeinschaften, politischen Gegnern und Homosexuellen.





Wie die Geschichtswerkstatt „Einhorn sucht Regenbogen“ die Schicksale verfolgter Homosexueller in Schwäbisch Gmünd rekonstruiert, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung. Die ganze Ausgabe ist auch online im iKiosk erhältlich. Darüber hinaus lohnt sich ein Blick auf ein​horn​-sucht​-regen​bo​gen​.de.



