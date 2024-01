Handball-​EM: Spiel um Platz drei mit Kai Häfner

Die deutsche Handball-​Nationalmannschaft bestreitet bei der Heim-​Europameisterschaft an diesem Sonntag, 15 Uhr, das Spiel um Platz drei gegen Schweden. Mit dabei sein wird Kai Häfner.

Sonntag, 28. Januar 2024

Alex Vogt

Nachdem der Gmünder am Freitag aus privaten Gründen das mit 26:29 verloren gegangene Halbfinale gegen Dänemark verpasste, ist er noch am Samstag wieder im Teamquartier der deutschen Handball-​Nationalmannschaft eingetroffen. Somit steht Kai Häfner für das kleine Finale Bundestrainer Alfred Gislason wieder zur Verfügung.Nicht zum Einsatz kommen wird in Köln wegen eines Infekts Martin Hanne, der im Teamhotel geblieben ist.

