Wissen: So wandert der Mond im Februar

Aldebaran, der orangefarbene Hauptstern des Sternbilds Stier, weist den Weg, und zwei Himmelskörper kommen sich am Valentinstag „nahe“: Die Himmelsschauspiele mit Sonne, Mond und Sternen im Februar 2024.

Montag, 29. Januar 2024

Benjamin Richter

Allerdings wird die Raumsonde nach komplizierten Bahnmanövern, die sie an Venus und mehrmals an der Erde vorbeiführen, erst im Juli 2031 im Jupitersystem eintreffen.

Venus spielt weiterhin ihre Rolle als Morgenstern, wenn sich ihre Sichtbarkeitsbedingungen auch wegen der immer früher einsetzenden Morgendämmerung verschlechtern. Zwanzig Minuten nach sechs Uhr erscheint sie am Südosthorizont.





Im Februar macht sich kurz nach Sonnenuntergang am Westhimmel ein Lichtpunkt bemerkbar. Mit zunehmender Dunkelheit tritt er immer deutlicher hervor, bis er als strahlendes Gestirn unübersehbar ist: der Riesenplanet Jupiter. Er hält sich zurzeit im Sternbild Widder auf.Ein netter Himmelsanblick ergibt sich am 14. Februar gegen 23 Uhr, wenn die zunehmende Mondsichel am Westhorizont nahe dem hellen Jupiter zu sehen ist. Seit letztem April ist die europäische Raumsonde Juice zu Jupiter unterwegs. Sie soll das turbulente Wettergeschehen in der Atmosphäre des größten Planeten erforschen und die vier großen Jupitermonde Io, Europa, Ganymed und Kallisto ausführlich erkunden. Eis und unterirdische Ozeane werden bei den Jupitertrabanten vermutet.

