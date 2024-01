Musk-​Firma pflanzt Chip in Gehirn eines Menschen

Illustration: Bing Image Creator

Elon Musks Firma Neuralink implantiert erstmals einen Computerchip in ein Menschenhirn. Was steckt dahinter und was kommt danach?

Mittwoch, 31. Januar 2024

Benjamin Richter

Dem Tech-​Visionär und Tesla-​Gründer schwebte eine Art USB-​Schnittstelle für das menschliche Gehirn vor, über die Informationen sowohl in das Denkorgan hinein als auch hinaus geleitet werden können — beispielsweise um direkt Verbindung mit einem Computersystem aufzunehmen – nur per Gedankenkraft und ganz ohne getippte oder gesprochene Befehle.





Bescheidenheit gehörte noch nie zu den Tugenden von Elon Musk. Als der Milliardär vor vier Jahren seine Pläne für eine Gehirn-​Computer-​Schnittstelle vorstellte, schwärmte er von künften Anwendungen, die für viele eher nach Science-​Fiction als nach seriöser Wissenschaft klangen. Die Implantation flexibler Elektroden in menschliche Gehirne könne es etwa möglich machen, Fremdsprachenkenntnisse, Werbung oder Stadtpläne direkt ins Gehirn einzuspielen, so Musk.

