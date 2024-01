Normannia Gmünd verpflichtet Lars Schuler

Schlussmann Lars Schuler wechselt zum Fußball-​Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd, das hat Stephan Fichter, Sportlicher Leiter der Stauferstädter, nun bekanntgeben können.

Mittwoch, 31. Januar 2024

Alex Vogt

31 Sekunden Lesedauer



Der 22-​jährige Lars Schuler (links auf dem Bild) ist studienbedingt nach Stuttgart gezogen und wechselt vom südbadischen VfR Stockach zur Normannia. Die gute, vertrauensvolle und unkomplizierte Zusammenarbeit mit dem VfR wollte Fichter hervorgerufen wissen.„Ich bin schon länger mit Lars in Kontakt, er hat auch schon bei uns mittrainiert und uns überzeugt. So freue ich mich, dass er unser Torhüterduo um Yannick Ellermann und Max Reichelt verstärkt“, freut sich Fichter über den 1,90-Meter-Mann, der bis 2025 unterschrieben hat.Schuler ist ab sofort spielberechtigt und stand beim 5:2 (2:2)-Testspielsieg am Dienstagabend beim Bezirksligisten 1. FC Heiningen bereits für die Normannia auf dem Platz.

