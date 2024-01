Ostalbkreis spendet nach Afrika, Asien und Südamerika

Der Ostalbkreis beteiligt sich finanziell an zehn Entwicklungshilfeprojekten. Von den Spenden aus dem Landratsamt profitieren dieses Jahr unter anderem hörgeschädigte Kinder in Tansania, Mütter in Burkina Faso und sozial benachteiligte Schüler in Indien.

Vor Kurzem haben Landrat Joachim Bläse und Sozialdezernentin Julia Urtel Spendenschecks an Vertreterinnen und Vertreter der Hilfsprojekte übergeben. Über die Vergabe der Fördermittel entscheidet ein Begleitgremium, bestehend aus Vertretern der Kreistagsfraktionen und der Verwaltung. Der Sozialausschuss des Kreistags hat das Fördergeld in seiner Dezembersitzung freigegeben.





Engagiert unterstützt Christel Trach-​Riedesser seit über 40 Jahren kirchliche Einrichtungen in Burkina Faso. Das Land gehört zu den ärmsten der Welt. In den vergangenen Jahren dienten die eingehenden Spenden insbesondere dazu, Menschen vor dem Hungertod zu bewahren.

Neben dieser Grundversorgung kümmern sich die Projektpartner auch um die Ausbildung junger Menschen. Aktuell soll eine Nähschule in Lèna erweitert werden. In einem Vorschulzentrum sollen die Mütter der dort untergebrachten Kinder das Nähen mit der Nähmaschine erlernen, um sich später selbständig machen zu können.

Die Frauen sind meist Analphabetinnen und in kleinbäuerlichen Strukturen zu Hause. Hunger ist an der Tagesordnung, Jobs sind nur schwer zu bekommen. Nachdem in Burkina Faso eine Schulgeldpflicht besteht, ist der Schulbesuch für viele Familien nicht finanzierbar. Der Ostalbkreis unterstützt das Projekt mit 14.400 Euro.





