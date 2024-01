Schnäppchenjagd beim Winter-​Outlet in Gmünd

Foto: G. Hofer

Von Donnerstag bis Samstag zeigt sich die Gmünder Innenstadt wieder als Shopping-​Paradies. Das Winter-​Outlet zieht vom 1. bis 3. Februar viele Schnäppchenjägerinnen und –jäger in die Stauferstadt. Zum Teil sind Preisnachlässe zwischen 50 und 70 Prozent drin.

Mittwoch, 31. Januar 2024

Franz Graser

An den drei Tagen stehen nicht nur bei der Bekleidung Preisnachlässe im Vordergrund. Es gibt auch attraktive Angebote vom Fahrradmarkt: Wer sein Bike für die neue Saison fit machen will, kann entsprechendes Zubehör erwerben. Zudem kann die warme Winter-​Bettwäsche in den kommenden Wochen zu Hause getauscht werden. Das Angebot an leichter, luftiger Sommerbettwäsche ist groß. Fündig werden sicherlich auch die kleinen Bürger von Schwäbisch Gmünd bei einem Bücherflohmarkt.







Während der drei Tage lockt außerdem die Eis-​Arena auf dem Gmünder Marktplatz. Und am Samstag bringt das internationale Guggenmusik-​Festval die Altstadt zum Beben. Es ist also einiges los in der Stauferstadt.

