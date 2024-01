Budenzauber beim Stuifencup in Waldstetten

In der Schwarzhornhalle findet am Freitag und Samstag, 5. und 6. Januar, der 15. Nationale Stuifencup – powered by Intersport Schoell statt. Einige der besten Teams Deutschlands sind beim TSGV Waldstetten zu Gast. Wie in den vergangenen Jahren dürfen sich die Zuschauer auf attraktive Spiele freuen.

Donnerstag, 04. Januar 2024

Benjamin Richter

„Bereits in den Vorjahren war der Stuifencup ein echter Zuschauermagnet, und so hoffen wir auch dieses Mal wieder auf eine prall gefüllte Schwarzhornhalle“, freut sich TSGV-​Organisator Rainer Uhl. Neben der sportlichen Brisanz soll der Cup ein Klassentreffen zum Kräftevergleich der großen Teams bilden.

Derby-​Atmosphäre sind mit den Teams von Heidenheim und Aalen zu erwarten und könnte beim Aufeinandertreffen der Stuttgarter gegen die Augsburger Fuggerstädter zum großen Highlight führen.

TSGV-​Abteilungsleiter Matthias Butros erklärt: „Ich hoffe, dass sich viele Spieler, Funktionäre und Fans über ein Wiedersehen freuen und der Stuifencup eine tolle Veranstaltung für alle Beteiligten wird.“

Bei diesem Rundumbanden-​Turnier gibt es viele attraktive und hochinteressante Preise zu gewinnen. Die Tombola findet während der Turniertage statt. Die besten Junioren-​Kicker werden mit dem Preis des wertvollsten Spielers geehrt. Der beste Torhüter wird mit einem Sonderpreis belohnt.





Welches Ziel sich die Organisatoren des TSGV Waldstetten diesmal bei der Planung und Vorbereitung des Stuifencups gesetzt haben und wie der Zeitplan und die Gruppeneinteilung für das Turnier aussehen, erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung. Die komplette Ausgabe ist auch online erhältlich, im iKiosk.

