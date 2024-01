Neujahrsbaby am Stauferklinikum heißt Elias

Quasi mit den letzten Böllern des Silvesterfeuerwerks kam Elias Grimmeisen um am 1. Januar um 0.30 Uhr am Stauferklinikum zur Welt.

Donnerstag, 04. Januar 2024

Sarah Fleischer

Mit einer Größe von 50 Zentimeter und einem Gewicht von 3350 Gramm bringt er alles für einen perfekten Start ins Leben mit und ist im Jahr 2024 die Nummer eins im Stauferklinikum. Auch bei den glücklichen Eltern Lena und Marcel Grimmeisen aus Ruppertshofen nimmt Elias jetzt als erstes Kind in der Familie die Hauptrolle ein.





