PH Schwäbisch Gmünd: DAAD-​Preis für Abdoulaye Koumbeou

Abdoulaye Koumbeou hat von der PH Schwäbisch Gmünd den mit 1000 Euro dotierten DAAD-​Preis für hervorragende Leistungen internationaler Studierender an den deutschen Hochschulen verliehen bekommen.

Donnerstag, 04. Januar 2024

Koumbeou, der als Stipendiat der Hanns-​Seidel-​Stiftung an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd den Masterstudiengang „Germanistik und Interlingualität/​Multilingualität“ studiert, hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur als aktiver Student in vielen Projekten erwiesen, sondern engagiert sich auch unverändert für sein Heimatland Benin und stärkt die Brücken zwischen den Ländern.







Wie dieses Engagement aussieht und was der DAAD-​Preis ist, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



